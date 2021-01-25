الرئيس العراقي يحذر من محاولات لإثارة الفتن والنعرات الطائفية

شفق نيوز/ شدد رئيس جمهورية العراق برهم صالح، يوم الاثنين، على حماية النسيج الاجتماعي من محاولات "الإرهاب" لضرب التعايش السلمي، محذراً من إثارة الفتن والنعرات الطائفية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو برفقة وفد ضم عدداً من وجهاء الطائفة.

وأكّد رئيس الجمهورية، وفق البيان، أن الصابئة المندائيين هم جزء أساسي من النسيج العراقي، ولهم أدوار مهمة في تاريخ البلاد، وشاركوا أبناء الوطن في مختلف التحديات والمصاعب على مر العصور، مشيداً باعتزازهم بهويتهم الوطنية.

وشدد صالح على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتقوية النسيج الاجتماعي وحماية أمن المواطنين، لافتاً إلى أن ما حصل مؤخراً من هجمات إرهابية تسعى لزعزعة الاستقرار وضرب التعايش السلمي، مؤكداً الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية.

واستمع رئيس الجمهورية من الوفد لشرح بشأن أحوال الصابئة في البلاد وبعض المشاكل التي تواجههم، حيث أكّد دعمه الكامل لحقوقهم الثقافية والدينية.

واوضح البيان، ان الوفد ثمّن جهود رئيس الجمهورية في إرساء قيم التعايش السلمي في البلاد ولجميع المواطنين.