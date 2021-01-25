سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرئيس العراقي يحذر من محاولات لإثارة الفتن والنعرات الطائفية

Category: سیاسة

Date: 2021-01-25T12:49:22+0000
الرئيس العراقي يحذر من محاولات لإثارة الفتن والنعرات الطائفية

شفق نيوز/ شدد رئيس جمهورية العراق برهم صالح، يوم الاثنين، على حماية النسيج الاجتماعي من محاولات "الإرهاب" لضرب التعايش السلمي، محذراً من إثارة الفتن والنعرات الطائفية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو برفقة وفد ضم عدداً من وجهاء الطائفة.

وأكّد رئيس الجمهورية، وفق البيان، أن الصابئة المندائيين هم جزء أساسي من النسيج العراقي، ولهم أدوار مهمة في تاريخ البلاد، وشاركوا أبناء الوطن في مختلف التحديات والمصاعب على مر العصور، مشيداً باعتزازهم بهويتهم الوطنية.

وشدد صالح على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتقوية النسيج الاجتماعي وحماية أمن المواطنين، لافتاً إلى أن ما حصل مؤخراً من هجمات إرهابية تسعى لزعزعة الاستقرار وضرب التعايش السلمي، مؤكداً الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية.

واستمع رئيس الجمهورية من الوفد لشرح بشأن أحوال الصابئة في البلاد وبعض المشاكل التي تواجههم، حيث أكّد دعمه الكامل لحقوقهم الثقافية والدينية.

واوضح البيان، ان الوفد ثمّن جهود رئيس الجمهورية في إرساء قيم التعايش السلمي في البلاد ولجميع المواطنين.

related

الحشد الشعبي يعلق على اكبر مخاوفه من تكليف عدنان الزرفي

Date: 2020-03-17 12:35:52
الحشد الشعبي يعلق على اكبر مخاوفه من تكليف عدنان الزرفي

الرئيس العراقي: سأوافق على انتخابات مبكرة وفق قانون جديد

Date: 2019-10-31 16:15:54
الرئيس العراقي: سأوافق على انتخابات مبكرة وفق قانون جديد

رئيس الجمهورية يدعو لوضع حد للتغيير الديموغرافي في كركوك

Date: 2020-11-04 13:59:19
رئيس الجمهورية يدعو لوضع حد للتغيير الديموغرافي في كركوك

الرئيس العراقي يحث لعدم ترشيح شخصية حزبية لرئاسة الوزراء

Date: 2019-12-15 17:26:12
الرئيس العراقي يحث لعدم ترشيح شخصية حزبية لرئاسة الوزراء

الرئيس العراقي بذكرى إبادة الايزيديين: داعش أراد محوهم من الوجود

Date: 2020-08-02 13:51:49
الرئيس العراقي بذكرى إبادة الايزيديين: داعش أراد محوهم من الوجود

الجبوري محافظاً لنينوى بمرسوم جمهوري

Date: 2019-11-28 11:29:35
الجبوري محافظاً لنينوى بمرسوم جمهوري

مستشار بارزاني الخاص يكشف ما لم يُعلن بتكليف علاوي ورسالة "انتقام" برهم صالح

Date: 2020-03-03 19:21:37
مستشار بارزاني الخاص يكشف ما لم يُعلن بتكليف علاوي ورسالة "انتقام" برهم صالح

واشنطن تدعو بغداد لخطوات فورية لمعالجة مظالم المتظاهرين

Date: 2019-10-15 21:50:47
واشنطن تدعو بغداد لخطوات فورية لمعالجة مظالم المتظاهرين