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الرئيس العراقي يحذر من "الفوضى" والخارجين عن القانون

Category: سیاسة

Date: 2022-06-09T04:33:16+0000
الرئيس العراقي يحذر من "الفوضى" والخارجين عن القانون

شفق نيوز/ حذر الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الخميس، من محاولات زج البلد في "الفوضى" مشددا على ترسيخ مرجعية الدولة ضد "الخارجين عن القانون".

وقال برهم صالح في بيان نشره على موقع تويتر، إن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل اجرامي مُدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".

وشدد صالح على ضرورة "الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويض الامن والاستقرار"، مؤكدا انه "لابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة واجهزتها الامنية ضد الخارجين عن القانون".

وأفاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، (مساء الاربعاء)، بأن طائرة مسيرة مفخخة هاجمت (مساء الاربعاء) طريق أربيل – بيرمام، شمالي محافظة اربيل، وأدى لإصابة ثلاثة مدنيين احدهم بحالة خطرة  وإلحاق أضرار بعدة سيارات مدنية ومحل مأكولات.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ذلك الحادث بأنه "عمل طائش"، وشددت أن العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اتصال مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني إن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل،  يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.

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