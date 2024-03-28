الرئيس العراقي يحث وزيرة المالية على الاسراع بصرف رواتب إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس، ضرورة الإسراع بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيرا إلى أن التأخير أثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس استقبل في قصر السلام ببغداد، وزيرة المالية طيف سامي، وتمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية".

وأشار الرئيس بحسب البيان إلى "أهمية اعتماد خطط استراتيجية حديثة ترتقي بالمستوى الاقتصادي العراقي وتعمل على تأمين الجانب المالي للحكومة والمواطنين".

وأكد على "ضرورة الإسراع بصرف رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية".

ولفت إلى أن "التأخير في صرف المستحقات لهذه الشرائح أثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم".

وشدد الرئيس على "ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار الموازنة العامة لعام 2024، ودعم البرنامج الخدمي للحكومة وتسهيل إجراءات الاستثمار وبذل الجهود من أجل إنضاج وإقرار القوانين التي تصب في مصلحة النهوض بواقع حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد".

بدورها، أشارت وزيرة المالية إلى "حرص الوزارة على تطبيق المنهاج الوزاري لتطوير الجانب الاقتصادي وبما يوفر فرص إحداث تنمية شاملة تنعكس لصالح تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".