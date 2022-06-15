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الرئيس العراقي يحث على تسهيل عودة المهاجرين العراقيين طوعياً

Category: سیاسة

Date: 2022-06-15T09:48:24+0000
الرئيس العراقي يحث على تسهيل عودة المهاجرين العراقيين طوعياً

شفق نيوز/ التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية اوغوشي دانيلز.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن صالح أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الهجرة الدولية، والعمل على خطط واستراتيجيات مكافحة الفكر المتطرف، مشيراً إلى أن العراق عانى كثيرا من الإرهاب الذي أدى لموجات نزوح داخلية وخارجية واسعة.

وشدد على تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين مع احترام القانون الدولي الضامن لحقوق الإنسان وخياراتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمناطقهم.

من جانبها أكّدت اوغوشي دانيلز دعم منظمة الهجرة الدولية للعراق في ملف الهجرة، ودعم انضمامه لمجلس الدول الأعضاء في المنظمة ليكون مؤثراً وفاعلاً.

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