رشيد يهاتف أردوغان ويعرب عن تضامن العراق مع الشعب التركي في محنته

شفق نيوز/ أجرى رئيس الجمهورية اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

‎وأعرب رئيس الجمهورية عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس أردوغان وللشعب التركي ولذوي ضحايا الزلزال المدمر، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

‎كما أعرب رشيد، خلال الاتصال، عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع الشعب التركي في محنته الحالية بوجه التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال.

‎بدوره، عبّر الرئيس التركي عن خالص شكره وامتنانه للرئيس رشيد وللشعب العراقي على موقفه المواسي والمتضامن مع تركيا اثر كارثة الزلزال، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.