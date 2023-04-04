الرئيس العراقي يثمن جهود بغداد واربيل في ابرام الاتفاق النفطي

شفق نيوز/ أشاد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، يوم الثلاثاء، بالاتفاق الذي أبرمته الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كوردستان بشأن تصدير نفط الاقليم، فيما شدد على ضرورة اقرار قانون الموازنة العامة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

وفي معرض إشادة بالاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ثمن لرشيد، وفق البيان، جهود فريقي التفاوض في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبما يعزز العلاقات لخدمة المصالح الوطنية.

كما تم التأكيد على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة لما له من تماس بحياة المواطنين وبما يسهم في تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات الضرورية وبناء المشاريع الاستراتيجية.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان، التباحث في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، كما تم التأكيد على ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يلبي احتياجات المواطنين.

ووقعت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (4 نيسان 2023)، اتفاقا لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وصباح اليوم، وصل مسرور بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، على رأس وفد رفيع من حكومة الإقليم، وعقد فور وصوله اجتماعا مع السوداني، بحث خلاله حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط الإقليم.