الرئيس العراقي يتوجه إلى قطر

شفق نيوز- بغداد

توجّه الرئيس العراقي نزار آميدي، يوم الاثنين، إلى قطر لتقديم التعازي والمواساة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن آميدي توجه إلى الدوحة للتعبير عن تضامن العراق مع قطر في هذا المصاب، ومشاركتها أحزانها، ولتجسيد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ويُعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة، وخلال حكمه، صدر الدستور الدائم للبلاد، ووُضعت "رؤية قطر الوطنية 2030" الساعية لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 1952 في مدينة الدوحة، حيث تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم التحق بكلية ساندهيرست العسكرية بالمملكة المتحدة، وفيها تخرج في يوليو/تموز 1971 وانضم إلى القوات المسلحة القطرية.