سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الرئيس العراقي يتمنى الشفاء العاجل لترامب وزوجته ويؤكد على حماية البعثات

Category: سیاسة

Date: 2020-10-04T12:38:05+0000
الرئيس العراقي يتمنى الشفاء العاجل لترامب وزوجته ويؤكد على حماية البعثات

شفق نيوز/ تمنى الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاحد، الشفاء العاجل لنظيره الامريكي دونالد ترامب وزوجته اللذان اصيبا بفيروس كورونا، فيما اكد ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن  صالح استقبل، اليوم، في قصر بغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر"، موضحا أنه "عبر في بداية اللقاء عن امنياته بالشفاء العاجل للرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب من فيروس كورونا، واهمية التعاون المشترك للمجتمع الدولي في مواجهة الوباء وتحجيم اضراره".

وأوضح البيان أنه "تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وتطويرها نحو آفاق التعاون في مختلف المجالات، في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والصحية، وتنسيق الجهود الدولية المشتركة لمواجهة وباء كورونا، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة".

وتم التأكيد، بحسب البيان، على ضرورة "دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون لتحقيق الامن والاستقرار"، مشددا على ضرورة "تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، وصولاً الى السلام، وإيجاد الأرضية المناسبة للتعاون المشترك في مجالات التنمية والتقدم".

من جانبه، اكد السفير تولر التزام بلاده دعم استقرار العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة، بحسب ماجاء في البيان.

related

سائرون تحمل رئاسة الجمهورية "مسؤولية تاريخية.. وليس تدويراً لرجالات احزاب الفشل"

Date: 2019-12-14 13:17:10
سائرون تحمل رئاسة الجمهورية "مسؤولية تاريخية.. وليس تدويراً لرجالات احزاب الفشل"

بارزاني وصالح يتفقان على حل الخلافات العالقة بين اربيل وبغداد عبر ثلاثة سبل

Date: 2020-06-20 18:13:16
بارزاني وصالح يتفقان على حل الخلافات العالقة بين اربيل وبغداد عبر ثلاثة سبل

وثائق .. دعوى قضائية بعدم دستورية تكليف عبد المهدي برئاسة الحكومة

Date: 2019-11-12 11:30:38
وثائق .. دعوى قضائية بعدم دستورية تكليف عبد المهدي برئاسة الحكومة

الرئيس العراقي يبدأ مشاورات اختيار رئيس جديد للحكومة

Date: 2020-03-02 19:09:13
الرئيس العراقي يبدأ مشاورات اختيار رئيس جديد للحكومة

ملك الأردن مخاطباً الرئيس العراقي: أزمات المنطقة تتطلب حلولاً سياسية

Date: 2019-10-10 14:04:48
ملك الأردن مخاطباً الرئيس العراقي: أزمات المنطقة تتطلب حلولاً سياسية

مشاكل بغداد واربيل على طاولة صالح والحلبوسي في السليمانية

Date: 2020-08-19 18:07:18
مشاكل بغداد واربيل على طاولة صالح والحلبوسي في السليمانية

رئيس الجمهورية يتسلم شروط اختيار رئيس الوزراء من 120 نائباً

Date: 2019-12-08 09:44:38
رئيس الجمهورية يتسلم شروط اختيار رئيس الوزراء من 120 نائباً

بغداد وباريس تؤكدان "وجوب" احترام إرادة العراق وسيادته

Date: 2020-03-11 15:47:06
بغداد وباريس تؤكدان "وجوب" احترام إرادة العراق وسيادته