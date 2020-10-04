الرئيس العراقي يتمنى الشفاء العاجل لترامب وزوجته ويؤكد على حماية البعثات

شفق نيوز/ تمنى الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاحد، الشفاء العاجل لنظيره الامريكي دونالد ترامب وزوجته اللذان اصيبا بفيروس كورونا، فيما اكد ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن صالح استقبل، اليوم، في قصر بغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر"، موضحا أنه "عبر في بداية اللقاء عن امنياته بالشفاء العاجل للرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب من فيروس كورونا، واهمية التعاون المشترك للمجتمع الدولي في مواجهة الوباء وتحجيم اضراره".

وأوضح البيان أنه "تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وتطويرها نحو آفاق التعاون في مختلف المجالات، في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والصحية، وتنسيق الجهود الدولية المشتركة لمواجهة وباء كورونا، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة".

وتم التأكيد، بحسب البيان، على ضرورة "دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون لتحقيق الامن والاستقرار"، مشددا على ضرورة "تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، وصولاً الى السلام، وإيجاد الأرضية المناسبة للتعاون المشترك في مجالات التنمية والتقدم".

من جانبه، اكد السفير تولر التزام بلاده دعم استقرار العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة، بحسب ماجاء في البيان.