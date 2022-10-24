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الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من نظيره المصري لحضور قمة قادة العالم

Category: سیاسة

Date: 2022-10-24T10:33:41+0000
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من نظيره المصري لحضور قمة قادة العالم

شفق نيوز/ تسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الإثنين، دعوة رسمية للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد إسماعيل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان انه "خلال اللقاء، سلّم السفير المصري رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ في دورتها (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ".

وفي رسالته، أكّد السيسي، "أهمية تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض لتطبيق أهداف اتفاق باريس، مضيفاً أن تغير المناخ يعتبر التحدي الأصعب الذي يواجهه العالم حالياً، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الدول جميعاً لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا المجال".

كما أشاد السيسي بـ"جهود العراق في ملف تغير المناخ"، داعياً إلى "التنسيق والعمل المشترك بين البلدين ودعم جهود مصر الهادفة إلى الوصول لنتائج شاملة وطموحة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها وتعزز المساعي العالمية لمواجهة تغير المناخ".

من جانبه أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد عن "عميق شكره وامتنانه للدعوة، محملاً السفير المصري تحياته الخالصة إلى السيسي".

واشار عبد اللطيف، إلى "عمق العلاقات التأريخية مع جمهورية مصر العربية وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي البنّاء على مختلف الصعد تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه".

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