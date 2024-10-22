الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة القاهرة

شفق نيوز/ تلقى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة القاهرة والمشاركة في المنتدى الحضري العالمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الذي يقام في القاهرة للفترة من 4 إلى 8 تشرين الثاني القادم".

ولفت المكتب إلى أن "الدعوة وصلت للرئيس خلال استقباله اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق أحمد سمير".

وبين أنه "في مستهل اللقاء نقل السفير أحمد سمير تحيات الرئيس السيسي إلى السيد رئيس الجمهورية وتمنياته لفخامته بوافر الصحة والتوفيق وللشعب العراقي مزيداً من الازدهار والرفاه".

وأعرب الرئيس، بحسب البيان، عن شكره وامتنانه للدعوة، محملا السفير المصري تحياته الخالصة إلى "الرئيس عبد الفتاح السيسي"، ومشيراً إلى "عمق العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية، وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والنماء".