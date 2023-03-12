الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران

شفق نيوز/ تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، تضمنت دعوة رسمية لزيارة طهران.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق له، وتسلمه منه الدعوة الرسمية لزيارة ايران.

وأعرب رشيد عن شكره واعتزازه بالدعوة الكريمة، مؤكدا تلبيتها في أقرب فرصة، كما عبر عن سعادته للاتفاق المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات بينهما.

وتمنى الرئيس العراقي تحقيق المزيد من التطورات الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وبما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل الجدي لوقف الصراعات وتحقيق السلم والأمن العالمي.

بدوره أعرب السفير الإيراني عن الشكر والتقدير لجهود العراق في استضافة جولات الحوار، وأهميتها في التوصل إلى الاتفاق المشترك على استئناف العلاقات بين إيران والسعودية.

وأكد السفير حرص إيران ورغبتها في استمرار التعاون المشترك مع العراق وبما يؤّمن الارتقاء بواقع العلاقات الثنائية خدمة للمصالح العليا للبلدين.