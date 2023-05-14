الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في السعودية

شفق نيوز/ تلقى رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، دعوة رسمية من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها مدينة جدة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، ان سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري، التقى برئيس الجمهورية في قصر بغداد ونقل له دعوة رسمية لحضور القمة العربية، كما نقل تحيات ملك السعودية للرئيس وتمنياته للشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار، فيما حمّل الرئيس رشيد، السفير السعودي تحياته وتقديره إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن لمناقشة العديد من المسائل المهمة والعمل على حلّها وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة.

كما جرى خلال اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة وسبل تعزيزها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وفقا للبيان.