الرئيس العراقي يتلقى اتصالين من السيسي وتميم بن حمد

شفق نيوز/ تلقّى رئيس الجمهورية برهم صالح، اتصالين هاتفيين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة.

وعبّر السيسي وبن حمد للرئيس صالح، عن تبريكاتهما بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنياتهما الطيبة للشعب العراقي بالسلام والازدهار والتقدم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتم التأكيد، خلال الاتصالين الهاتفيين على أهمية العلاقات الثنائية مع العراق وتطويرها في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة وأمن واستقرار كل المنطقة.

وعبر صالح، خلال الاتصالين، عن أمله في أن يعمّ ربوع المنطقة وشعوبها الأمن والاستقرار والازدهار وأن يتم تجاوز التحديات والتوترات التي تكتنفها عبر التعاون والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة بلدان المنطقة.