الرئيس العراقي يتسلّم رسالة خطية من نظيره الفرنسي

شفق نيوز/ تسلّم الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأحد، رسالة خطية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي إريك شوفالييه بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان ان "السفير الفرنسي نقل تحيات الرئيس ماكرون إلى الرئيس العراقي مقرونة برسالة خطية متعلقة بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة والسيادة، إلى جانب دعم فرنسا لأمن واستقرار العراق".

وجرى، خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على التعاون في مختلف التحديات العالمية خصوصاً مكافحة الإرهاب والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي وحماية البيئة".