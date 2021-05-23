الرئيس العراقي يناقش "انهاء معاناة الشعب الفلسطيني"

شفق نيوز / تسلم رئيس الجمهورية، برهم صالح، يوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبّر فيها عن شكره وتقديره للموقف العراقي الرسمي والشعبي إزاء الأحداث التي شهدتها القدس والأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال صالح، لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في قصر السلام ببغداد،

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في القدس وقطاع غزة، إلى جانب بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".

وجدّد رئيس الجمهورية، وفقا للبيان، موقف العراق بشأن "محورية القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة"، مؤكداً أهمية "التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على المستويات كافة، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها".

من جانبه، أشاد المالكي، بـ"موقف العراق الرسمي والشعبي، وتمسك العراق بضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها".