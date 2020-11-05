الرئيس العراقي يبلغ "سفيرين" مواصلة الحرب على "الجماعات الإرهابية" وتخفيف توترات المنطقة

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الخميس، مواصلة العراق الحرب على الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار، وتطلعه لتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة.

وقال صالح خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيري سلطنة عُمان حامد بن عقيل، واليابان كوتارو سوزوكي كلاً على حدة، إن "العراق يتطلع إلى تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، والتنسيق الدولي والإقليمي من أجل تخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة. ومواصلة الحرب على الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار".

وأشار إلى "أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري"، لافتاً إلى أن "البلد يتطلع نحو البناء والاعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية".

من جانبهما، قدم السفيران شكرهما وتقديرهما لرئيس الجمهورية، معربين عن تطلعات بلديهما في تطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة بما يعزز الأواصر المشتركة"، وفقا للبيان.