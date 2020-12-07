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الرئيس العراقي يبلغ السعودية رغبة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

Category: سیاسة

Date: 2020-12-07T12:57:54+0000
الرئيس العراقي يبلغ السعودية رغبة بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

شفق نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاثنين 7 كانون الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فأن الرئيس صالح أكد أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

وأشاد اللقاء بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها. بحسب البيان.

من جانبه، أكد القصبي التزام المملكة في دعم استقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

 

 

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