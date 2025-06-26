الرئيس العراقي وأمير قطر يتفقان على اعتماد "وسيلة" لسلام المنطقة

شفق نيوز - بغداد

بحث رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، يوم الخميس، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلاً عن السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون بين العراق وقطر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين ناقشا في خلال اتصال هاتفي، المستجدات الأخيرة، حيث تم التأكيد على أهمية احتواء التوترات واعتماد لغة الحوار والتفاهم لحلحلة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان، كما جرى التأكيد أيضاً على ضرورة وقف العدوان والانتهاكات في قطاع غزة، وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في هذا الخصوص.

واختتم البيان بالقول، إن الطرفين تبادلا التهاني بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، حيث أعرب الجانبان عن أطيب التمنيات للشعبين العراقي والقطري بمزيد من التقدم والرفاه.