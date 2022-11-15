الرئيس العراقي ومسرور بارزاني يناقشان عمل لجنتي بغداد وأربيل للحوار لحل المسائل العالقة

شفق نيوز/ ناقش رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، عمل لجنتي بغداد وأربيل للحوار لحل المسائل العالقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، "مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخطط برنامجها الحكومي الخدمي، وصولاً الى تحقيق طموحات الشعب في العيش الكريم".

كما تمّت الاشارة الى "ضرورة توحيد الرؤى واعتماد الحوار لحسم القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقاً للدستور وبما يحقق المصلحة الوطنية".

وفي هذا السياق، تمت مناقشة موضوع اللجنة المختصة التي شُكّلت للذهاب الى بغداد ولقاء لجنة الحكومة الاتحادية للحوار والتوصل الى حلول مناسبة وحقيقية وفقاً للمواد الدستورية تحفظ حقوق الشعب بكل مكوناته.

واكد رئيس الجمهورية دعمه الكامل للحوار من اجل حسم المسائل المُعلّقة وتعزيز مستوى العلاقة والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، معرباً عن ثقته بالوصول الى نتائج مُرضية للجميع وتذليل المصاعب القائمة.