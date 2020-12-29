الرئيس العراقي وبلاسخارت يبحثان إجراء الانتخابات "بعيدا عن سطوة السلاح والضغوط"

شفق نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وبحث اللقاء مجمل التطورات السياسية والأمنية في البلد الى جانب التطورات في المنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الامن والاستقرار في البلاد، وتأمين الأمن العام ومنع تكرار الجرائم الارهابية التي تعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، الى جانب أهمية تأمين سلامة المباني الحكومية، والبعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات، بحسب بيان رئاسي.

وتناول اللقاء ملف الانتخابات النيابية المقبلة والتأكيد على أهميتها، وضرورة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لإجرائها بعيداً عن سطوة السلاح والضغوط، يترافق ذلك مع توفير كافة المستلزمات الفنية والإدارية الأخرى وبما يضمن نزاهتها ويمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين.

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام العراق بالنأي عن الصراعات، ورفضه ان يكون ميداناً للنزاعات.