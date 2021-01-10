الرئيس العراقي والفياض يؤكدان على رفض التدخل بشؤون العراق الداخلية

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الاحد، رفض التدخل بشؤون العراق الداخلية والتأكيد على احترام سيادته.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، الفياض، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية".

وأكد اللقاء وفقا للبيان على "أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين".

كما استقبل صالح بحسب بيان آخر، في قصر السلام ببغداد وزير الداخلية عثمان الغانمي.

وفي بداية اللقاء، هنأ صالح، وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية، مشيداً بدورهم والتضحيات التي يقدمونها من أجل أمن المواطنين، لافتاً إلى أن الواجبات المناطة على عاتق الشرطة تتطلب بذل الجهود للارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني، من أجل تسهيل وتطوير مهام عملهم، ويوفر أفضل الخدمات للمواطنين".

وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري لترسيخ الاستقرار في البلاد والحفاظ على الأمن الداخلي العام، والحفاظ الانتصار ضد الإرهاب، ومكافحة الجريمة لينعم المواطنين بالأمن والأمان".

من جانبه، استعرض الغانمي خطط الوزارة للارتقاء بعملها وجهوزية قواتها لحفظ أمن المواطنين، مثمناً اهتمام رئيس الجمهورية بعمل الوزارة ودعمه المتواصل بمجال تطويرها بمختلف صنوفها".