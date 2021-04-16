الرئيس العراقي والعاهل السعودي يبحثان زيارة الكاظمي "الناجحة" ودعم إرساء أمن المنطقة

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، مع العاهل السعودي زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "الناجحة" إلى المملكة، وأهميتها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صالح اجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث جرى خلاله تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك".

وتم خلال الاتصال الهاتفي، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين، ودعم إرساء الأمن والسلام في المنطقة، والتعاضد في مواجهة التحديات المختلفة".

كما جرت الإشارة إلى "الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة، وأهميتها في تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين"، وفقا للبيان.