سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرئيس العراقي والسفير الامريكي يؤكدان على رفض التصعيد واحترام السيادة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-07T12:17:43+0000
الرئيس العراقي والسفير الامريكي يؤكدان على رفض التصعيد واحترام السيادة

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح والسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، يوم الخميس، اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد في المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد".

وأضاف البيان "كما تناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات".

related

الرئيس العراقي لملك البحرين: لن نسمح بالنيل من علاقاتنا الوثيقة

Date: 2019-06-28 13:36:13
الرئيس العراقي لملك البحرين: لن نسمح بالنيل من علاقاتنا الوثيقة

علاوي يوجه رسالة لصالح بشأن رئيس الحكومة المقبل.. هذه تفاصيلها

Date: 2019-12-15 11:45:46
علاوي يوجه رسالة لصالح بشأن رئيس الحكومة المقبل.. هذه تفاصيلها

العراق يهنئ بايدن: إنه صديق وشريك موثوق

Date: 2020-11-07 20:06:42
العراق يهنئ بايدن: إنه صديق وشريك موثوق

صالح يصل تركيا مصطحباً معه ثلاث شخصيات

Date: 2019-05-28 18:02:31
صالح يصل تركيا مصطحباً معه ثلاث شخصيات

بيان رئاسي يكشف تفاصيل لقاء صالح- بارزاني

Date: 2019-11-13 12:51:45
بيان رئاسي يكشف تفاصيل لقاء صالح- بارزاني

الآلوسي يكشف عن "تصرفات" للحشد الشعبي مهدت للقصف الاسرائيلي

Date: 2019-08-24 13:34:00
الآلوسي يكشف عن "تصرفات" للحشد الشعبي مهدت للقصف الاسرائيلي

العراق يتحرك دوليا لإيقاف العمليات العسكرية التركية في سوريا

Date: 2019-10-12 18:33:30
العراق يتحرك دوليا لإيقاف العمليات العسكرية التركية في سوريا

برهم صالح يقرُّ بإخفاق منظومة الحكم في العراق ويلمح الى خفض قيمة الدينار

Date: 2020-12-31 04:57:48
برهم صالح يقرُّ بإخفاق منظومة الحكم في العراق ويلمح الى خفض قيمة الدينار