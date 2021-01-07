الرئيس العراقي والسفير الامريكي يؤكدان على رفض التصعيد واحترام السيادة

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح والسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، يوم الخميس، اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد في المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد".

وأضاف البيان "كما تناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات".