الرئيس العراقي: نؤكد دعمنا لبناء دولة مستقلة ديمقراطية في سوريا

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم السبت، دعم بلاده لتأسيس دولة مستقلة ديمقراطية في سوريا تحفظ حقوق جميع مكوناته.

وقال رشيد خلال كلمة ألقاها بمناسبة "يوم الشهيد العراقي"، إن: العراق واجه الكثير من التحديات والصعوبات حتى تجاوزنا الكثير، وترسخت مبادئ الدولة، وتضافرت الجهود في عملية البناء، وفي دحر الإرهاب والتطرف وترصين السلم المجتمعي.

وأضاف : نؤكد دعمنا لأشقائنا الفلسطينيين لنيل حقوقهم بحياة آمنة وفي دولتهم المستقلة، كذلك نؤكد وقوفنا ودعمنا للشعب اللبناني الشقيق ليتجاوز هذه الظروف وبما يساعد على تخفيف آثار المحنة على حياة اللبنانيين.

وتابع رئيس الجمهورية: نؤكد حرصنا على سوريا ودعمنا لشعبها لإعادة بناء دولته المستقلة ضمن نهج الديمقراطية العادلة الحافظة لحقوق جميع مكوناته.