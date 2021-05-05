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الرئيس العراقي: نرى بوادر للصراع الاقليمي ولا يمكن للعراق أن يغرق به

Category: سیاسة

Date: 2021-05-05T14:36:03+0000
الرئيس العراقي: نرى بوادر للصراع الاقليمي ولا يمكن للعراق أن يغرق به

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاربعاء، أن هناك بوادر لصراع اقليمي، مؤكدا أن العراق يحاول جمع الاطراف المتخاصمة.

وقال صالح في كلمة له خلال "قمة بيروت انستيتيوت"، "امام العراق تحدي طويل المدى للتعافي السياسي والاقتصادي، كما نواجه توترات اقليمية، لكننا نرى بوادر انتشار لهذا الصراع في المنطقة والعراق يحاول جمع الاطراف المتخاصمة".

واضاف "لايمكن للعراق ان يكون ضعيفا ، ولا يمكن ان نغرق في الصراع، واغلب العراقيين يرغبون بالمضي قدما بمساعدة شركائنا واصدقائنا في المنطقة من اجل بناء عراق مستقر ومزدهر".

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