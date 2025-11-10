الرئيس العراقي: نحن أمام مرحلة جديدة ومهمة والمشاركة بالانتخابات طريقنا الوحيد لتصحيح الأخطاء

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الاثنين، أن المشاركة في الانتخابات، هي الطريق الوحيد لتصحيح الأخطاء.

وقال رشيد، في كلمة بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية بدورتها السادسة، ووردت لوكالة شفق نيوز، إنه "نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ومهمة في طريقنا لإرساء السلام والاستقرار والتنمية في بلادنا عبر إجراء الانتخابات التشريعية لنؤكد الالتزام بالحياة السياسية الدستورية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وأضاف "لقد أثبت شعبنا أنه جدير بمواصلة إنجازاته الحضارية وقدم نموذجا ديمقراطيا في التعايش بين مختلف مكوناته واتجاهاته مع الاحتفاظ بحق الاختلاف والاعتراض وحرية التعبير عن الرأي".

وبين أن "المشاركة الفعالة والواسعة في الانتخابات هي طريقنا الوحيد لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وتطوير نظامنا السياسي ومنع الدكتاتورية والتفرد بالسلطة".

واستطرد ان "الانتخاب حق وواجب وطني وقد عملنا في رئاسة الجمهورية على دعم جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وحرصنا على السعي لضمان أجواء تنافسية نزيهة وعادلة".

وتابع "ندعو جميع الناخبين للنظر بواقعية وصدق وأمانة وهم يختارون المرشحين لعضوية مجلس النواب الذين سيكونون عينه الساهرة على حماية حقوقه ومصالحه".

واكمل: "سنعمل على دعم مجلس النواب القادم لتشريع القوانين المهمة وخاصة التي تفعل مواد الدستور لاستكمال البناء المؤسسي للدولة وتشكيل حكومة اتحادية جديدة قوية ومقتدرة لتلبية طموحات المواطنين في الأمن والعدالة الاجتماعية وتطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل والخدمات وصيانة وحدة واستقلال وسيادة العراق وبناء علاقة ثابتة ودستورية قائمة على التعاون مع حكومة إقليم كوردستان".