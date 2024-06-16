الرئيس العراقي مهاتفاً المشرف على الرئاسة الإيرانية: نسعى لتحسين التعاون بين البلدين

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، يوم الأحد، في اتصال هاتفي مع المشرف على رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن بغداد تسعى لتحسين مستوى التعاون مع طهران.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بأن "الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، هنأ في اتصال هاتفي مع محمد مخبر، إيران حكومة وشعبا وقائد الثورة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، وقدم مرة أخرى التعازي باستشهاد آية الله رئيسي ورفاقه".

وقال رشيد، بحسب الوكالة، إن "هذا المصاب لم يكن خسارة كبيرة لإيران فحسب، بل للعراق والأمة الإسلامية أيضاً".

وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الحكومة العراقية تعمل على تحسين مستوى التعاون مع إيران في المجالات كافة"، معتبراً مواصلة تعزيز العلاقات ضرورة لمصالح الشعبين.

ولفت رشيد إلى الانتخابات الرئاسية في إيران، وتمنى النجاح لشعب وحكومة إيران في إجراء هذا الحدث الهام.