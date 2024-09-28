الرئيس العراقي: ما يتعرض له لبنان تطور خطير يشكل تهديداً حقيقياً للمنطقة

شفق نيوز/ ندد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم السبت، بالقصف بالقصف المستمر الذي تشنه القوات الاسرائيلية على لبنان والذي أسفر عن مقتل واصابة المئات، محذرا

وقال رشيد في بيان اليوم، إن ما يتعرض له لبنان "هو تطور خطير يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وقوف العراق الى جانب لبنان وفلسطين، داعيا الى تعزيز التضامن الكامل مع الشعبين.

وجدد الرئيس العراقي مطالبته الى "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وبذل جهود سريعة وفاعلة لوقف الحرب ومنع المجازر بحق المدنيين".

في غضون ذلك ادان زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، ما يحصل في لبنان وفلسطين من قتل وتهجير آلاف المدنيين وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.

وقال ساكو في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز ، "بألم وقلق نتابع منذ أشهر، ويصدمنا ما يحصل في الأراضي المحتلة ولبنان من صراعات وخراب وتهجير وقتل آلاف الناس بينهم مدنيون أبرياء من أطفال ونساء، وتجاوز لحقوق الناس وحرياتهم وكرامتهم وان الكنيسة الكلدانية، إذ ندين هذه الأفعال التي تتقاطع مع القيم الروحية والإنسانية".

ودعا ساكو "المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته المشتركة والتحرك السريع والجاد والملموس لوقف الحرب والبحث الجماعي القوي عن معالجات دائمة للمشاكل والأزمات في المنطقة حتى يعيش مواطنوها بحرية وكرامة في سلام واستقرار".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال الساعات الأولى من صباح السبت.

وتشير الصور من المنطقة التي تعرضت للهجوم الجوي المدمر، أن إسرائيل استخدمت قنابل خارقة للتحصينات عالية الطاقة، تزن كل منها طنا تقريبا، وبكميات كبيرة.

وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله، إن الغارات الإسرائيلية شملت مناطق الكفاءات والحدث والليكي والشويفات وبرج البراجنة.