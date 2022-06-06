الرئيس العراقي لوزيري خارجية الاردن ومصر: يجب تخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة

شفق نيوز/ شدد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الإثنين، على تخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة، مؤكداً أن العراق عنصر أساسي في استقرارها.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، وزيري خارجية الاردن ايمن الصفدي ومصر سامح شكري بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وأكد رئيس الجمهورية، "حرص العراق على تعزيز العلاقات مع مصر والأردن في مختلف المجالات، وتوسيعها عبر التفاهمات وأطر التعاون الثلاثي المُتفق عليها، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفت، إلى أن أمن العراق واستقراره وموقعه الجغرافي بين جيرانه وأشقائه عنصر لا غنى عنه لأمن المنطقة".

واشار صالح إلى أن "هناك حاجة ماسة لتخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة، والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة من أجل تمهيد الطريق نحو أطر تعاون إقليمي يرتكز على التعاون الاقتصادي والتجاري لمواجهة التحديات المشتركة والمتمثلة بالأمن والاقتصاد وأزمة التغير المناخي".

ونقل الوزيران تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل الأخير الوزيرين، تحياته إلى السيسي والملك عبد الله الثاني.

وأكد الوزيران حرص بلديهما على أمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك.