الرئيس العراقي لنظيره الفلسطيني: داعمون لحقوقكم

شفق نيوز- عمان

أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، لنظيره الفلسطيني محمود عباس، يوم الثلاثاء، أن موقف بغداد ثابت إزاء القضية الفلسطينية بدعم حقوق الشعب المشروعة بالكامل في إقامة دولته المستقلة.

وذكرت رئاسة جمهورية العراق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن رشيد استقبل في العاصمة الأردنية عمّان، الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية أكد موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة"، لافتاً إلى أن "ما تعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمناطق الأخرى يمثل مأساة إنسانية كبيرة".

وأشار إلى ضرورة "التعاون الدولي الجاد على مختلف المستويات من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني بعد العدوان السافر الذي تعرّض له، والعمل على توفير المستلزمات الطبية والغذائية الضرورية، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين، ومنع تكرار هذا العدوان".

وتابع البيان أن "الرئيس الفلسطيني أعرب عن تقديره العالي لمواقف العراق الراسخة على المستويين الشعبي والرسمي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، مؤكداً على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء رئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية علي الشكري، ومدير مكتب رئيس الجمهورية كهدار محمد سعيد، وسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية عمر البرزنجي، إضافة إلى عدد من المسؤولين الفلسطينيين.

وكان رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الرئيس العراقي العاهل عبد الله الثاني ملك الأردن، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وسفير جمهورية العراق لدى الأردن عمر البرزنجي، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأردنيين.