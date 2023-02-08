الرئيس العراقي للأسد: جميع الإمكانيات متاحة في خدمة عوائل الضحايا والأسر المنكوبة

شفق نيوز/ أجرى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس بشار الأسد، عبر فيه عن تضامن العراق مع الشعبين السوري التركي، والتأكيد على أن جميع الإمكانيات المتاحة هي في خدمة عوائل الضحايا والأسر المنكوبة.

ومن جانبه عبر الرئيس بشار الأسد في الاتصال باسمه وباسم الشعب السوري عن الشكر والتقدير للرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ولحكومة وشعب العراق على الموقف العراقي الذي جرى التعبير عنه عملياً منذ اولى ساعات الحادث المأساوي، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، معلناً تضامن العراق شعباً وحكومةً مع الشعب السوري إثر الزلزال الذي ضرب مدناً سورياً وخلف آلاف الضحايا والمصابين.

وقال السوداني، خلال الاتصال، إن "العراق، وانطلاقاً من الواجب الإنساني، وروابط الأخوة التي تجمع شعبي البلدين، بادر إلى تقديم الدعم للأشقّاء السوريين من غير فضل أو منّة، في مجال الدفاع المدني وإرسال الفرق الطبية والمساعدات الإنسانية العاجلة، من الوقود والمواد الإغاثية الطبية والصحية والغذائية".

واليوم الأربعاء، انطلقت قافلة برية إغاثية عراقية من وزارة التجارة لدعم الشعب السوري بحسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء.

وذكر البيان، أن "حجم الإمدادات المرسلة بلغ (650) طناً من المواد الغذائية المختلفة، إسهاماً من العراق لتخفيف تداعيات الزلزلال الذي ضرب عدداً من المدن السورية".

وأمس الثلاثاء، أطلق الدفاع المدني السوري، نداء استغاثة عبر وكالة شفق نيوز، إلى دول العالم للاسراع في ارسال المساعدات وكشف عن نقص حاد بمعدات الإنقاذ، فيما أعلن مصرع اكثر من الف شخص جراء الزلزال المدمر في الاراضي الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.