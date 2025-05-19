الرئيس العراقي: قمة بغداد رسالة استقرار ودعم عربي لفلسطين

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بغداد أسهمت في تعزيز العلاقات بين الدول العربية، مشيراً إلى أنها شهدت مناقشات معمقة تناولت ملفات مهمة، على رأسها القضية الفلسطينية.

وجاءت تصريحات رشيد خلال مشاركته في منتدى "دلفي" الاقتصادي، الذي أُقيم في مدينة السليمانية، بحضور عدد من الباحثين والشخصيات من إقليم كوردستان والعراق، إلى جانب دبلوماسيين من دول الجوار والدول العربية والأجنبية.

وقال رئيس الجمهورية في كلمته، إن المنتدى يمثل محطة بارزة في مسار العراق، لدوره في تسليط الضوء على مكانة البلاد وإقليم كوردستان في دعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار رشيد إلى أن القمة العربية التي استضافتها بغداد مؤخراً عكست حالة الأمن والاستقرار التي يشهدها العراق حالياً، لافتاً إلى أنها تناولت سبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، في إطار جهود دعم القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى مواصلة الجهود لتوسيع العلاقات مع الدول العربية، والعمل على بناء عراق مزدهر ومستقر.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، شدد رشيد على أهمية معالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، ولا سيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية ويخدم مصالح جميع أبناء الشعب العراقي.