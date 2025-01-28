الرئيس العراقي: قرار الفصائل أصبح بيد الحكومة ولا مبرر لدمج الحشد

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، على أن الفصائل المسلحة، باتت تأتمر بتوجيهات الحكومة، فيما بين أن الحشد الشعبي هو جزء من القوات الأمنية ولا يوجد مبرر للحديث عن دمجه بوزارتي الدفاع والداخلية.

وقال رشيد، في حوار أجرته مع قناة "فرانس 24"، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، إن "الوضع الأمني جيد في العراق وعلاقاتنا مع دول الجوار جيدة، وحالياً يجري التركيز على توفير الخدمات والبنية التحتية للمواطنين، ونريد التعاون مع دول المنطقة وأوروبا للاستثمار في العراق".

وأضاف أن "الفصائل، هي فصائل عراقية، وقرارات الحكومة الأخيرة نصت على أنه كل نشاطاتها يجب أن تكون بتوجيه من الحكومة، ومنذ فترة هناك هدوء"، مبيناً أن "بعض الفصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، وبالتالي هو جزء من القوات الأمنية".

وحول ما إذا يجري الحديث عن دمج الحشد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية، أوضح رشيد أن "الحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية، فلا يوجد مبرر لإثارة هذه المواضيع، والحكومة مسيطرة على الوضع ولا توجد مشاكل منذ فترة".

وبشأن تصريح المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، حول دعم الحشد والتمسك به، وما إذا كان يعتبر تدخلاً بالشأن العراقي، بين الرئيس أن "العراق دولة مستقلة وقرارها بيد الدولة ونحافظ على استقلاليتنا، والاقتراحات توجه ليس فقط للعراق، بل معظم الدول تسمع توصيات، وما قاله خامنئي هو تصريح له".

يذكر أن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، قال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" قبل أيام، إن نشاط الفصائل المسلحة توقف، بناء على التدخل الحكومي، وفرضها قرارات عليها.