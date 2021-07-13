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الرئيس العراقي: فاجعتا ذي قار وبغداد نتاج الفساد وسوء الادارة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-13T04:48:28+0000
الرئيس العراقي: فاجعتا ذي قار وبغداد نتاج الفساد وسوء الادارة

شفق نيوز/ ارجع  الرئيس العراقي برهم صالح،  يوم الثلاثاء، سبب فاجعتا مستشفى الحسين في ذي قار وقبلها مستشفى ابن الخطيب ببغداد إلى "الفساد المستحكم وسوء الإدارة"، مشيراً إلى أن التحقيق ومحاسبة المقصرين هو "عزاء الشهداء وذويهم".

وقال صالح  في تغريدة نشرها فجر اليوم، إن "فاجعة مستشفى الحسين (ع) في ذي قار وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع اصلاح أداء المؤسسات".

وأضاف أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم"، مشدداً القول "لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

وشهدت محافظة ذي قار ليلة امس 12 تموز 2021،  حريقا هائلا التهم مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في المحافظة، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

 

 

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