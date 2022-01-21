الرئيس العراقي عن هجوم ديالى: لا يمكن الاستخفاف بمحاولات احياء الارهاب

شفق نيوز/ رأى رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الجمعة، أن هجوم عناصر تنظيم داعش على الجيش العراقي في ديالى محاولة "فاشلة" لاستهداف أمن البلاد.

وقال صالح في تغريدة له، "الهجوم الإرهابي الجبان الذي تعرض له ابطال الجيش في ديالى محاولة خسيسة وفاشلة لاستهداف امننا، وقطعاً لا يمكن الاستخفاف بمحاولات احياء الارهاب على صعيد المنطقة".

وأضاف "اجبنا تمتين الجبهة الداخلية والمضي في الاستحقاقات الوطنية الدستورية لتشكيل حكومة مقتدرة حامية للامن الوطني وخادمة للشعب".

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن أكثر من عشرة عناصر من تنظيم داعش الارهابي شنوا هجوما مباغتا فجر اليوم بأسلحة القنص والأسلحة المتوسطة على مقر للجيش العراقي (مقر السرية الاولى - الفوج الاول - لواء الثاني –الفرقة1) بين قرى الطالعة وام الكرامي غربي ناحية العظيم، مما ادى الحادث الى سقوط 11 جندياً ضحية بينهم ضابط برتبة ملازم اول - امر الفوج.

وأضاف أن هذا الهجوم يعد الأعنف منذ سنوات.

وتتعرض المناطق الحدودية لناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية بين حدود ديالى وصلاح الدين وعدم وجود قطعات امنية من قيادتي عمليات سامراء او ديالى.