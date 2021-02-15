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الرئيس العراقي عن قصف أربيل: تصعيد خطير ومحاولات لزج البلد في فوضى

Category: سیاسة

Date: 2021-02-15T22:07:26+0000
الرئيس العراقي عن قصف أربيل: تصعيد خطير ومحاولات لزج البلد في فوضى

شفق نيوز/ وصف الرئيس العراقي برهم صالح، استهداف اربيل خلال قصف صاروخي بالتصعيد الخطير.

وقال صالح، في تغريدة له، "إستهداف أربيل الذي اوقع ضحايا، يُمثل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً اجرامياً يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين.لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى".

وأضاف "أنها معركة الدولة والسيادة ضد الارهاب والخارجين عن القانون".

واستهدفت عدة صواريخ مطار اربيل واحياء سكنية، تسببت بمقتل مقاول مدني وإصابة ستة اشخاص بينهم جندي امريكي بحسب التحالف الدولي.

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