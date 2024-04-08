الرئيس العراقي: على بغداد وكوردستان التعاون سوياً وانتخابات الاقليم يجب ان تجرى

شفق نيوز/ شدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، يوم الاثنين، على ضرورة التعاون بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان لتجاوز جميع الخلافات، فيما أكد أهمية إجراء الانتخابات النيابية للإقليم.

وقال رشيد، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مشكلة الرواتب تحسنت وهناك تحرك لتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد".

وأضاف: "نأمل بأن تتحسن العلاقة أكثر وأن يكون هناك تعاون بين بغداد والإقليم لحل المشكلات التي جات في الفترة الماضية، وأن يعملوا سوية.

وعن انتخابات برلمان إقليم كوردستان، أشار رئيس الجمهورية، إلى أن "الانتخابات ضرورية ويجب أن تجرى".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد أجرى زيارة إلى العاصمة بغداد، يوم السبت الماضي، وشارك في كل من اجتماع الإطار التنسيقي للأطراف الشيعية، والاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة الذي استمر حتى وقت متأخر من الليل.

وبحث نيجيرفان بارزاني، خلال هذه الزيارة، ملفات عدة وركز على العلاقات المستقبلية بين إقليم كوردستان وبغداد، خصوصاً بعد حسم مسألة الرواتب، لكونها قضية أساسية بالنسبة للإقليم.