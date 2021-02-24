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الرئيس العراقي: علامات على إعادة إحياء داعش بثلاث محافظات ووجود التحالف سيناقش مع واشنطن

Category: سیاسة

Date: 2021-02-24T16:22:07+0000
الرئيس العراقي: علامات على إعادة إحياء داعش بثلاث محافظات ووجود التحالف سيناقش مع واشنطن

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأربعاء، أن مسألة وجود قوات التحالف الدولي في العراق ستناقش ضمن إطار العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال صالح في كلمة خلال مؤتمر لمركز سياسة الشرق الأوسط في "معهد بروكينغز" الأميركي، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "مهمة النصر على تنظيم داعش لم تنجز بشكل كامل"، مشيرا إلى وجود "علامات على إعادة الحياة لداعش في الصحراء بالقرب من الموصل والأنبار وكركوك".

وأضاف أن "العراق ملتزم بالعمل للحفاظ على سيادته بشكل كامل"، لافتا إلى أن "واشنطن وبغداد لا ترغبان بوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية".

وتابع رئيس الجمهورية، أن "مسألة بقاء قوات التحالف في العراق ستناقش ضمن إطار العلاقات الثنائية، وحاجة العراقيين والمجتمع الدولي للتأكد من عدم عودة تنظيم داعش من جديد أو تهديده للسلام في العراق والمنطقة والعالم".

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في (16 شباط 2021)، زيادة عديد قواته في العراق من أجل توسيع مهمة تدريب القوات العراقية.

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، إن عديد قوات الحلف سيرتفع تدريجيا من 500 عنصرا إلى نحو 4 آلاف وسيمتد انتشارهم إلى مناطق خارج بغداد، وأن مهمة الناتو في العراق تأتي بطلب من الحكومة العراقية وبالتشاور معها.

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