الرئيس العراقي: إطلاق سراح قرابة 9 آلاف سجين

شفق نيوز/ أعلن رئيس جمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الأحد، إطلاق نحو 9 آلاف سجين بعد انتهاء فترة محكوميتهم في سجون العراق.

جاء ذلك خلال لقائه زعيم التيار الإسلامي السلفي في العراق عبد اللطيف أحمد مصطفى ونائب رئيس لجنة الأوقاف النيابية غريب أحمد والوفد المرافق لهما، حسبما أعلنته رئاسة العراق في بيان اليوم.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان من جهة، وبين الأطراف الكردية من جهة ثانية، وأهمية حسم المسائل العالقة خاصة ملف رواتب موظفي الإقليم وفقا للدستور والقانون، وبما يضمن حقوق المواطنين في الإقليم.

وقال رشيد إن رئاسة الجمهورية تعمل بشكل متواصل على إنهاء ملف الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم، حيث تم إطلاق سراح مايقارب من تسعة آلاف سجين، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على تغيير قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي كان لها تأثيرات اجتماعية وإنسانية وديموغرافية سلبية على شرائح واسعة.