الرئيس العراقي: حرب غزة انعكست على المنطقة بأسرها ولابد من وقفها

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة لكون تداعياتها انعكست على المنطقة بأسرها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس رشيد استقبل في مقر إقامته بالعاصمة البحرينية المنامة، رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له، على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في البحرين.

وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "عدوان همجي وما خلفه من مأساة إنسانية".

وأكد رشيد "موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية"، مشدداً على "وجوب وقف الحرب والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة".

وأشار إلى أن "الأوضاع في فلسطين أصبحت لها تداعيات على المنطقة بأسرها"، مؤكداً على أهمية تعزيز العمل المشترك ودعم "نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل كامل حقوقه".

وشدد الرئيسان على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على إيجاد الحلول الشاملة والعادلة.

من جانبه، أعرب الرئيس عباس عن تقدير فلسطين حكومة وشعباً للمواقف التاريخية للعراق الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، مثمناً جهود العراق ومساعداته الدائمة لأشقائه الفلسطينيين.