الرئيس العراقي: شعب السودان يستحق حكومة منتخبة وقوية

شفق نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، سفير جمهورية السودان لدى العراق ا عبد الرحيم سر الختم عبد الرحمن.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة أن رشيد أعرب ، خلال اللقاء، عن قلقه للوضع في السودان، مشيرا إلى أن شعب السودان يستحق حكومة منتخبة وقوية تعمل من أجل الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات وتحقيق تطلّعاته المشروعة.

وعبّر رئيس الجمهورية عن أمله بوقف القتال في السودان وحل المشاكل بالطرق السلمية والحوار بين الأطراف السياسية وبما يعزز الأمن ويحفظ السلم الأهلي.

كما أشار رشيد إلى استعداد العراق لتقديم الدعم من أجل ترسيخ أسس السلام، لافتا إلى أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين العراقيين المقيمين في السودان، وتسهيل عملية إجلائهم وعودتهم إلى العراق بسلام.

بدوره، قدم السفير شرحا وافيا لفخامة الرئيس عن الأوضاع والتطورات التي تشهدها جمهورية السودان.