الرئيس العراقي السابق برهم صالح زميلاً في أحد أهم المراكز البحثية الأمريكية

شفق نيوز/ ذكر موقع "هارفارد كريمسون" التابع لجامعة هارفارد كينيدي الأمريكية، أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح، انضم كزميل كبير إلى مركز "بيلفر" للعلوم والشؤون الدولية ومبادرة الشرق الأوسط، وهو مركز تابع للجامعة.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن برهم صالح سيشغل هذا المنصب الكبير في مركز "بيلفر" حتى نهاية العام الدراسي 2024-2025، وهو بذلك سيكون جزءاً من "مجتمع الباحثين والقادة من أصحاب الخبرة الذين جمعتهم مبادرة الشرق الأوسط والمركز بشكل عام للقيام بالأبحاث والتدريس حول المنطقة".

وذكرّ التقرير بأن صالح تولى منصب الرئيس الثامن للعراق من العام 2018 إلى العام 2022، بالإضافة إلى أنه تولى سابقاً منصب نائب رئيس وزراء العراق، ووزير التخطيط في الحكومة الانتقالية التي تشكلت في العام 2005.

وبحسب التقرير الأمريكي، فإن صالح كان أيضاً شخصية بارزة داخل القيادة الكوردية، حيث سبق له أن تولى منصب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، مضيفاً أنه انخرط في الحركة الوطنية الكوردية وفي النشاط المعارض لصدام حسين وكان مستهدفاً من جانب النظام البعثي الذي سبق له اعتقاله أكثر من مرة.

ونقل التقرير عن الباحث البارز في مركز "بيلفر" إدوارد ب. غيريغيان، قوله إن تعيين برهم صالح "يملأ فراغاً مهماً ويوفر منظوراً عراقياً وعربياً وكوردياً".

كما نقل التقرير عن مديرة مركز "بيلفر" ميغان سوليفان، قولها إن تعيين صالح سيعزز من فهم "الأحداث في العراق والمنطقة الأوسع، وحول الدور المتطور للقوى الوسطى في المشهد العالمي حالياً".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس هيئة التدريس في مبادرة الشرق الأوسط طارق مسعود، أشاد بتعيين برهم صالح كزميل أول في المركز، موضحاً أن "خبرة صالح كرجل دولة وباني مؤسسات، إلى جانب فكره الواسع، تجعل منه إضافة حيوية لمجتمعنا الفكري".

وإلى جانب ذلك، لفت التقرير إلى أن برهم صالح يتمتع بخبرة واسعة في المجال التعليمي باعتباره مؤسس الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية.

وأشار التقرير إلى أن تعيين برهم صالح تم في وقت تجري فيه محادثات رسمية بين العراق والولايات المتحدة حول إمكانية إنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وفي ظل استعدادات البيت الأبيض لاستضافة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ونقل التقرير عن طارق مسعود، قوله "نحن جميعاً في مبادرة الشرق الأوسط) نتطلع إلى العمل مع صالح لصياغة رؤى يمكن أن تساعد المنطقة على أن تصبح أكثر سلاماً وازدهاراً وحرية".

ترجمة وكالة شفق نيوز