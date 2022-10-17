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الرئيس العراقي الجديد يباشر مهامه في "قصر السلام" ويتعهد بحل المشاكل .. صور

Category: سیاسة

Date: 2022-10-17T08:17:41+0000
الرئيس العراقي الجديد يباشر مهامه في "قصر السلام" ويتعهد بحل المشاكل .. صور

شفق نيوز/ باشر الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، يوم الإثنين، مهامه في قصر السلام بالعاصمة بغداد، خلفاً للرئيس برهم صالح.

وقال رشيد في كلمة خلال تسلم المهام وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع"، مضيفا، "أسعى على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي".

وتابع، "نأمل تشكيل الحكومة باسرع ما يمكن"، متعهدا "سابذل كل جهدي لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة".

وأضاف رئيس الجمهورية، "أسعى على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي".

واختار البرلمان العراقي في الثالث عشر من تشرين الثاني الحالي، "عبد اللطيف رشيد"  رئيسا لجمهورية العراق، فيما كلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

 

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