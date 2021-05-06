سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يبعث رسالة إلى بشار الأسد حملها الفياض وهذه فحواها

Category: سیاسة

Date: 2021-05-06T12:57:22+0000
الكاظمي يبعث رسالة إلى بشار الأسد حملها الفياض وهذه فحواها

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد نقلها إلى إليه فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي.

ووفقا لما أعلنته الرئاسة السورية في بيان اليوم الخميس، أن الرسالة تمحورت حول العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني، وخصوصاً عملية مكافحة الإرهاب، والتعاون القائم بين البلدين لمجابهته والقضاء على البؤر الإرهابية المتبقية في المنطقة الحدودية.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء الذي جمع الأسد والفياض تبادل الآراء حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور السوري العراقي في مختلف المجالات، والذي يشكل عامل قوة للبلدين في مواجهة هذه التحديات".

related

تقرير امريكي يتساءل: هل ينجح الكاظمي بالسير على حبل التوازن الصعب؟

Date: 2020-08-16 14:46:54
تقرير امريكي يتساءل: هل ينجح الكاظمي بالسير على حبل التوازن الصعب؟

الكاظمي في البصرة خلال يومين.. وهذا هدف الزيارة

Date: 2021-04-08 15:25:28
الكاظمي في البصرة خلال يومين.. وهذا هدف الزيارة

عقب زيارة واشنطن.. البرلمان يفتح مع الكاظمي صفحة الوجود العسكري الأمريكي

Date: 2020-09-03 18:01:06
عقب زيارة واشنطن.. البرلمان يفتح مع الكاظمي صفحة الوجود العسكري الأمريكي

الكاظمي في مرمى الانتقاد: يُكافح الفساد بأسلوب سلفه عبد المهدي

Date: 2020-12-26 15:17:42
الكاظمي في مرمى الانتقاد: يُكافح الفساد بأسلوب سلفه عبد المهدي

الكاظمي يستهدف دولة "تحكم بالعدل" ويحدد شرطاً لتحقيقها

Date: 2020-07-31 09:59:27
الكاظمي يستهدف دولة "تحكم بالعدل" ويحدد شرطاً لتحقيقها

الكاظمي يوجه بإنهاء ظاهرة غير حضارية تثير هلع الأهالي

Date: 2020-08-24 15:29:16
الكاظمي يوجه بإنهاء ظاهرة غير حضارية تثير هلع الأهالي

الكاظمي: مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لهذه الحكومة

Date: 2021-05-01 10:35:32
الكاظمي: مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لهذه الحكومة

الكاظمي يتعهد لتحالف كوردستاني بمعالجة رواتب الموظفين الاتحاديين في الاقليم

Date: 2021-02-04 05:34:14
الكاظمي يتعهد لتحالف كوردستاني بمعالجة رواتب الموظفين الاتحاديين في الاقليم