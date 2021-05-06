الكاظمي يبعث رسالة إلى بشار الأسد حملها الفياض وهذه فحواها

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد نقلها إلى إليه فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي.

ووفقا لما أعلنته الرئاسة السورية في بيان اليوم الخميس، أن الرسالة تمحورت حول العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني، وخصوصاً عملية مكافحة الإرهاب، والتعاون القائم بين البلدين لمجابهته والقضاء على البؤر الإرهابية المتبقية في المنطقة الحدودية.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء الذي جمع الأسد والفياض تبادل الآراء حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور السوري العراقي في مختلف المجالات، والذي يشكل عامل قوة للبلدين في مواجهة هذه التحديات".