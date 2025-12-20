الرئيس الباكستاني يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

شفق نيوز- بغداد

وصل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في استقبال الرئيس آصف زرداري بمطار بغداد الدولي وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني رئيس بعثة الشرف وعدد من كبار المسؤولين في رئاسة الجمهورية.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، تُقام يوم غدٍ الأحد مراسم استقبال للرئيس الباكستاني في قصر بغداد، تليها مباحثات ثنائية بين رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والرئيس زرداري، تعقبها مباحثات موسعة بين الجانبين العراقي والباكستاني.