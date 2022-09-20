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الرئيس الايراني يؤكد دعمه لتشكيل حكومة عراقية مستقرة ويثني على الكاظمي 

Category: سیاسة

Date: 2022-09-20T21:25:38+0000
الرئيس الايراني يؤكد دعمه لتشكيل حكومة عراقية مستقرة ويثني على الكاظمي 

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وناقشا أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتب الكاظمي الإعلامي، وورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفا أن اللقاء تطرق إلى دور العراق البارز في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، عبر حل الخلافات بين الدول بالاعتماد على سياسة الحوار والتهدئة، وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى تحقيق الحلول السلمية في المنطقة.

وأكد الجانبان، وفق البيان، على أهمية استمرار التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية، والأمنية، والثقافية، والطاقة، والتنسيق العالي لمواجهة التغيرات المناخية، وتسريع العمل بالاتفاق المبرم بين البلدين بشأن معالجة تحديات المناخ التي يشهدها العالم أجمع.

وأكد الرئيس رئيسي دعمه لتشكيل حكومة عراقية مستقرة، وأثنى على مبادرة الكاظمي للحوار الوطني لتجاوز الأزمات السياسية.

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