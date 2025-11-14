الرئيس الايراني يهاتف السوداني و يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

شفق نيوز - بغداد

أجرى رئيس الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأه فيها بمناسبة اجراء الانتخابات التشريعية السادسة في العراق.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإن الأخير "تلقى، اتصالاً هاتفياً من بزشكيان، قدّم فيه التهنئة للعراق، حكومةً وشعباً، بمناسبة نجاح الانتخابات التشريعية السادسة في العراق، لتأتي نتائجها المعبِّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

وأضاف البيان، أن بزشكيان باركالفوز الذي حققه السوداني وائتلافه السياسي (الإعمار والتنمية) بحلوله أولاً في نتائج التصويت على المستوى الوطني، متمنياً للشعب العراقي المضيَّ في مسيرة البناء الديمقراطي، وتحقيق النهضة الشاملة.

وأشار البيان إلى أن الاتصال شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يسهم في تدعيم الاستقرار بالمنطقة، ويصبُّ في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني.