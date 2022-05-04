سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرئيس الايراني يشيد بجهود حكومة الكاظمي في تأمين "استقرار المنطقة"

Category: سیاسة

Date: 2022-05-04T17:10:18+0000
الرئيس الايراني يشيد بجهود حكومة الكاظمي في تأمين "استقرار المنطقة"

شفق نيوز/ تبادل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، التهاني مع الرئيس الإيراني بمناسبة عيد الفطر.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر تبادل مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، التهاني في اتصال هاتفي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدّم الكاظمي التهاني والتبريكات لإيران حكومةً وشعباً بمناسبة العيد السعيد، متمنياً استمرار التطور والازدهار للعلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، وكلّ ما يخدم الاستقرار، وبناء تنمية مستدامة تنعكس بالأمن والسلام على جميع شعوب المنطقة.

من جانبه أعرب الرئيس الإيراني عن خالص تهانيه للشعب العراقي بمناسبة العيد، مشيداً بخطوات الحكومة العراقية البناءة في مواجهة التحدّيات، وجهودها المتميزة التي تصبّ في تأمين استقرار المنطقة .

كما تبادل الكاظمي، التهاني مع ولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وووفق بيان صدر عن مكتبه، عبّر الكاظمي عن تمنياته الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً، بالرفعة والرخاء، والتأكيد على مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

من جانبه قدم ولي عهد أبو ظبي شكره وتقديره للكاظمي، متمنياً للشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار.

related

تحالف الصدر يكشف توجها لإقالة ثلاثة وزراء بحكومة الكاظمي

Date: 2020-08-30 10:08:22
تحالف الصدر يكشف توجها لإقالة ثلاثة وزراء بحكومة الكاظمي

الخزعلي يرد على الصدر: اعتقالات وتعذيب وحشية تمارسه شخصيات أمنية بعلم الحكومة

Date: 2022-02-24 19:04:53
الخزعلي يرد على الصدر: اعتقالات وتعذيب وحشية تمارسه شخصيات أمنية بعلم الحكومة

ائتلاف المالكي يوضح بشأن مقاطعة التصويت على حكومة الكاظمي من اجل الداخلية

Date: 2020-05-03 21:19:36
ائتلاف المالكي يوضح بشأن مقاطعة التصويت على حكومة الكاظمي من اجل الداخلية

تسجيلات صوتية تثبت تورط "نجل" وزير في حكومة الكاظمي بعمليات "اختلاس ورشاوى"

Date: 2021-03-25 12:31:46
تسجيلات صوتية تثبت تورط "نجل" وزير في حكومة الكاظمي بعمليات "اختلاس ورشاوى"

أول تعليق على زيارة رئيس الوزراء العراقي لإيران: على الكاظمي ان يطالب طهران بعدة أمور

Date: 2021-09-11 12:36:48
أول تعليق على زيارة رئيس الوزراء العراقي لإيران: على الكاظمي ان يطالب طهران بعدة أمور

تحالف الصدر يتهم جهات مناوئة للكاظمي بتأجيج التظاهرات

Date: 2020-05-10 16:13:08
تحالف الصدر يتهم جهات مناوئة للكاظمي بتأجيج التظاهرات

تحت قبة البرلمان.. وزير المالية يفصح عن سبب تأخر ورقة الإصلاح

Date: 2020-09-08 14:28:44
تحت قبة البرلمان.. وزير المالية يفصح عن سبب تأخر ورقة الإصلاح

طارق الهاشمي يدعو لتمديد العمل لحكومة الكاظمي مع إطلاق حوار وطني

Date: 2022-04-22 06:59:52
طارق الهاشمي يدعو لتمديد العمل لحكومة الكاظمي مع إطلاق حوار وطني