الرئيس الايراني يشيد بجهود حكومة الكاظمي في تأمين "استقرار المنطقة"

شفق نيوز/ تبادل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، التهاني مع الرئيس الإيراني بمناسبة عيد الفطر.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر تبادل مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، التهاني في اتصال هاتفي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدّم الكاظمي التهاني والتبريكات لإيران حكومةً وشعباً بمناسبة العيد السعيد، متمنياً استمرار التطور والازدهار للعلاقات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، وكلّ ما يخدم الاستقرار، وبناء تنمية مستدامة تنعكس بالأمن والسلام على جميع شعوب المنطقة.

من جانبه أعرب الرئيس الإيراني عن خالص تهانيه للشعب العراقي بمناسبة العيد، مشيداً بخطوات الحكومة العراقية البناءة في مواجهة التحدّيات، وجهودها المتميزة التي تصبّ في تأمين استقرار المنطقة .

كما تبادل الكاظمي، التهاني مع ولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وووفق بيان صدر عن مكتبه، عبّر الكاظمي عن تمنياته الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً، بالرفعة والرخاء، والتأكيد على مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

من جانبه قدم ولي عهد أبو ظبي شكره وتقديره للكاظمي، متمنياً للشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار.