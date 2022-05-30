الرئيس الايراني يبلغ الكاظمي ضرورة انجاز ثلاثة ملفات

شفق نيوز/ أبلغ الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ضرورة انجاز ملفات العواصف الترابية ومشروع سكك الحديد الرابط بين البلدين، وتسهيل دخول الزوار الايرانيين الى العراق.

وقال الاعلام الايراني، إن رئيسي والكاظمي اجريا، اليوم، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله الملفات المشتركة، مبيناً أن رئيسي أبلغ الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أنه يحب عل جميع دول المنطقة ان تتحمل مسؤولياتها تجاه مشكلة الغبار.

وأشار الرئيس الايراني الى المشاكل التي تسببها العواصف الترابية وتدفق الغبار الناعم إلى مدن إيران والعراق، وقال "تغير المناخ ليس حكراً على دولة بعينها ويعبر الحدود"، اليوم، أصبحت معالجة الغبار مطلبًا إقليميًا مشتركًا، ومن المتوقع أن تتحمل جميع دول المنطقة مسؤولياتها تجاه هذه المشكلة.

وشدد رئيسي على أن تطوير خطوط الاتصال بين البلدين سيؤدي إلى النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة، وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطوط السكك الحديدية.

كما دعا رئيسي إلى تسهيل تواجد الزوار الإيرانيين، فى إشارة إلى اقتراب موسم مسيرة الأربعين.

واعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاحد، عن تأسيس جهد تكاملي مع ايران على مستوى المنطقة لاحتواء العواصف الترابية، مشيرة الىوضع اولى الخطوات لمواجهة المخاطر البيئية.

ووصل نائب رئيس الجمهورية الايرانية رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية "علي سلاجقة" الى العاصمة بغداد اول أمس السبت، واعتبر في تصريحات له عن الزيارة، أن العراق أحد المصادر الرئيسية للعواصف الترابية التي تؤثر على بلاده، معلنا سعي بلاده إلى معالجة هذه المعضلة خلال مدة زمنية مناسبة.

وبحث سلاجقة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التحديات المناخية، فيما كشف سلاجقة أن وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار، واشار إلى أن لدى العراق وإيران خبرات في تثبيت الكثبان الرملية، موضحاً ان وزير الطاقة سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار.