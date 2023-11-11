الرئيسان العراقي والسوري يدينان استهداف المدنيين والمستشفيات بغزة و يدعوان لوقف القصف فوراً

شفق نيوز/ أدان الرئيسان العراقي عبد اللطيف رشيد والسوري بشار الأسد، يوم السبت، "العدوان" على غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات في قطاع غزة و شددا على وجوب الوقف الفوري للقصف.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية في مدينة الرياض السعودية، بحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز. وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والأوضاع في فلسطين وتداعيات العدوان على قطاع غزة.

وأكد الرئيس عمق العلاقات التاريخية بين العراق وسوريا، وضرورة تطوير سبل التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأهمية العمل معاً من أجل مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل لتعزيز السلم والأمن الدوليين، مؤكدا فخامته موقف العراق المبدئي في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وادان الرئيسان بشدة العدوان على غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات، وشددا على وجوب الوقف الفوري للقصف وحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية للعوائل المحاصرة وتوفير ممرات آمنة لها.

كما عبّر الرئيس بشار الأسد عن موقف بلاده الثابت في دعم جهود العراق للحفاظ على أمنه وسيادته، مشيرا إلى تطلع بلاده لتوطيد العلاقات بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، مشيدا بمواقف العراق الداعمة للشعب السوري.